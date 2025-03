BBB25: João Pedro cita decepção com Joselma

Durante mais um festa da líder Renata, nesta quarta-feira (27), no BBB 25, João Pedro abriu o coração com Guilherme. O gêmeo revelou ao brother que está decepcionado com dona Joselma por ela ter votado em Maike. Segundo ele, a sister disse que não votaria neles, agora, mas votou em seu parceiro de jogo.

Guilherme, por sua vez, concordo com João Pedro e afirma que tem ficado em uma sinuca de bico por ter que escolher um lado no jogo. "E tu acha que eu fico como em uma situação dessa? Porque as vezes as pessoas querem que eu tome partido. Mas eu lá fora sou assim, se a pessoa que eu gosto tá tomando uma atitude que eu não concordo, eu vou chegar e conversar. Eu vou dizer ó...".

João Pedro rebateu perguntando se Guilherme questionou a sogra e, ele respondeu que conversou, mas que também não entendeu o posicionamento de Joselma. "Falei, eu disse, 'Del, foi de coração?' Mas beleza, foi de coração, mas eu não entendi nada, porque não é possível."

Ainda durante os desabados, o fisioterapeuta afirmou que dona Joselma está instável emocionalmente e que tem tomado cuidado nas palavras, pois dona Joelma pode desistir do jogo a qualquer momento.

"Eu tento falar tudo com muito cuidado, porque esses dias eu falei muitas coisas pra ela que era necessário Mas eu sempre tento falar com muito cuidado porque as vezes ela entra num lugar de ficar muito triste, sabe, depressiva... Direto ela pede pra ir embora, só que eu não vou deixar ela apertar o botão, de jeito nenhum."