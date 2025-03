BBB25: Aline abre o jogo sobre futuro com Diogo

Durante sua participação no programa Mesa Cast, no Multishow, na quarta-feira (26), a ex-BBB Aline abriu o jogo sobre seu relacionamento com o ator Diogo Almeida. Questionada por Giovanna Pitel sobre uma possível conversa com o ex-brother para esclarecer as polêmicas envolvendo o relacionamento deles no jogo, Aline surpreendeu com uma resposta honesta.

"Eu já falei sobre isso antes. Eu acho que nós somos dois adultos, temos maturidade suficiente para entender todo o processo, tudo que foi dito, tudo que aconteceu", afirmou Aline. Embora não descarte uma possível conversa, a ex-sister foi clara ao afirmar que não vê alternativas para um relacionamento entre os dois.

"Se a conversa vier acontecer, que seja de uma maneira natural. Mas eu acho que, diante de tudo que foi visto e até essa relação de Nora e sogra 'tô passada', eu não vejo muitas alternativas para um relacionamento", disse Aline.

A policial militar também rasgou elogios ao que viveu com o ator e esclareceu que a amizade entre os dois vai continuar. "Mas a amizade, a vivência, é o que fica também, né? Foi importante, foi único, porque foi a minha história", finalizou Aline.

A fala de Aline gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs comemorando as falas da sister. "Ela se livrou de um baita problema em dose dupla", escreveu uma internauta. "Certa ela. Não tem como ter um relacionamento sendo a primeira inimiga da relação a própria sogra", pontuou outra.