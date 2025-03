BBB25: Diogo se defende após ser acusado de brindar eliminação de Aline

No final da tarde desta quarta-feira (26), o ex-BBB Diogo Almeida usou suas redes sociais para se defender de um vídeo que postou nos stories do Instagram, em que aparece bebendo na noite em que sua ex-affair, Aline, foi eliminada do "Big Brother Brasil 25". Os fãs do programa acusaram o ator de comemorar a eliminação de Aline e criticaram o gesto, sugerindo que ele teria brindado a saída dela de forma irônica.

Em uma sequência de stories, Diogo explicou: "Oi, pessoal. Estou recebendo muitas mensagens e vi que estão postando coisas completamente fora de contexto sobre a saída da Aline. Estão dizendo que eu estava brindando a saída dela", disse, tentando esclarecer a situação.

O galã global se defendeu, dizendo que estava apenas tomando um suco que gosta muito. "Ontem, me convidei para um jantar e fui em um restaurante que adoro na madrugada. Pedi um suco de melancia com gengibre, que também adoro, e estava feliz em beber meu suco. Não estava brindando a saída da Aline", garantiu.

No final, Diogo também fez questão de reforçar seu respeito por Aline e seus desejos de sucesso para ela. "Eu torço para que a Aline tenha muito sucesso na vida dela. Tenho muito respeito por ela. Então, por favor, não inventem histórias e não coloquem palavras na minha boca. Passem bem, boas vibrações para todos", concluiu.

Mesmo após o esclarecimento, muitos internautas não acreditaram na versão de Diogo. "Viu que queimou o próprio filme e resolveu voltar atrás", escreveu um fã. "Péssimo ator, não sabe nem fingir direito", comentou outro. "Quem quiser acreditar que aquele brinde não teve fundo de verdade, que acredite", disse uma mulher, mostrando que a desconfiança ainda estava no ar.