Amanda Kimberly e filha de Neymar, Helena, enfrentam perrengue em Angra

Amanda Kimberly e sua filha, Helena, filha do jogador Neymar, viveram um perrengue no último final de semana em Angra dos Reis. A modelo e influenciadora levou a pequena para conhecer o mar, mas o passeio virou um verdadeiro sufoco quando o carro delas quebrou no meio da estrada. Para completar, o estresse da situação causou uma crise de dermatite em Amanda.

Apesar de todos os imprevistos, Amanda não deixou que a situação arruinasse o passeio com Helena. Ela compartilhou nas redes sociais a dificuldade, mas também mostrou sua determinação em seguir em frente e aproveitar o dia ao lado da filha. Com o bom humor de sempre, a influencer fez questão de continuar o passeio e desfrutar do momento com a filha, que é famosa por ser filha do craque Neymar.

O final de semana foi em grande estilo! As duas ficaram em uma mansão luxuosa em Angra, onde as diárias custam em média R$ 5 mil, segundo informações do jornal Extra. Apesar do perrengue, o luxo e a beleza do lugar ajudaram a amenizar o desconforto causado pela crise de dermatite de Amanda.

Em suas postagens, Amanda e Helena apareceram sorridentes e curtindo as belezas de Angra dos Reis. Mesmo com os contratempos, o espírito leve de mãe e filha estava evidente, e elas mostraram como sabem transformar qualquer situação em diversão.

No fim, a viagem não foi cancelada e as duas aproveitaram o final de semana como se nada tivesse acontecido. Um grande exemplo de como, com disposição e bom humor, é possível superar até os maiores imprevistos, especialmente em boa companhia e em um lugar paradisíaco.