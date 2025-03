Apresentador diz que Ivete e Bruna Marquezine têm inveja de Virginia

Felipe Campos não teve papas na língua ao comentar sobre as rivalidades entre algumas das maiores celebridades brasileiras. Para ele, a inveja de Ivete Sangalo e Bruna Marquezine em relação a Virgínia Fonseca é clara.

"Eu acho que elas têm inveja, eu acho, da Virgínia. É lógico. Óbvio que é", disparou o apresentador, deixando no ar a tensão entre as estrelas. E ele não parou por aí: sobre Ivete, sugeriu que a cantora pode ter se sentido "ferida" com o sucesso meteórico da influenciadora e empresária.

E se você acha que ele ficou por aí, se enganou! Felipe ainda mandou alfinetadas em Bruna Marquezine. "O que ela está fazendo, meu amor? Nada. Só o Besouro Azul (o filme) que não 'emplacou'", provocou. E ele não poupou a atriz: "Ela foi pra lá (para o Oscar) pra passar vergonha. Deu uma entrevista pra Chelsea, falou com a BBC, e só foi mais nada", concluiu o apresentador, com aquele toque de polêmica.

No entanto, muitos internautas saíram em defesa das celebridades. "Não foi passar vergonha, ela foi porque trabalhou e mereceu isso. Mania que o povo tem de desmerecer o outro", escreveu um seguidor, lembrando que a presença de Bruna no Oscar foi fruto de seu trabalho.

Outro internauta comentou: "Duas estrelas. Inveja de que, cara? Essa foi demais. Anos de carreira muito bem construídos", destacando a trajetória sólida das artistas. O que será que a Ivete, Virgínia e Bruna pensam disso? Fica o questionamento.