Ghabi brilha em premiação na Republica Dominicana

A cantora e compositora brasileira GHABI marcou presença na 40ª edição do Prêmio Soberano, realizada no Teatro Nacional Eduardo Brito, em Santo Domingo, República Dominicana. Única representante brasileira no evento, GHABI desfilou pelo tapete vermelho em um vestido justo de tom terroso, destacando sua elegância.

Durante a cerimônia, GHABI posou ao lado do artista urbano Lomiiel, que foi agraciado com o prêmio de “Revelação do Ano”. Além disso, os dois artistas têm uma música gravada juntos, que ainda não foi lançada, mas que promete atrair atenção no cenário latino. Lomiiel, emocionado, declarou.

“Estou muito feliz pelo apoio que recebi do meu público. Estar aqui no Soberano é mais do que um sonho”, ressaltando a importância do reconhecimento em sua carreira.

A presença de GHABI ao lado de Lomiiel no Prêmio Soberano 2025 reforça sua crescente influência no mercado latino-americano e sua conexão com artistas de destaque na cena musical.

Quem é Ghabi?

GHABI é cantora e compositora brasileira, reconhecida por sua presença marcante no cenário musical. Além de sua carreira como artista, ela se destaca como jurada do programa de televisão Canta Comigo, da Record, e como curadora do Soho Sessions, um espaço dedicado a eventos e apresentações. GHABI também é embaixadora do Women’s Music Event, uma plataforma que celebra e apoia o talento feminino na música.