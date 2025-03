'Assim Caminha a Humanidade': Renato Albani anuncia lançamento de especial

O projeto traz a gravação completa de um de seus shows autorais de maior sucesso, que lotou teatros por todo o Brasil e atraiu milhares de espectadores, evidenciando o crescimento de sua carreira.

"'Assim Caminha a Humanidade' surgiu da vontade de eternizar um dos shows de maior sucesso da minha carreira. Rodei o Brasil com esse espetáculo em 2023 e 2024, e fui o humorista que mais se apresentou no país nesse período, com 310 sessões só em 2023", comenta o artista, revelando de onde surgiu a ideia do especial.

"Foi um sucesso de bilheteria por onde passou, e no final da temporada, decidindo que esse show merecia ser registrado em um especial. Gravamos no Qualistage, no Rio de Janeiro, uma casa incrível, captando a energia real do público para que mais pessoas acessassem esse trabalho pelo YouTube", complementa.

Em "Assim Caminha a Humanidade", Renato Albani faz uma reflexão bem-humorada sobre as transformações da sociedade. Através de suas memórias de infância e referências dos anos 1990 e 2000, o comediante explora temas como os relacionamentos familiares e as dinâmicas da convivência, sempre com uma perspectiva única e cheia de humor. Seu olhar sobre o comportamento humano e os conflitos sociais proporciona um equilíbrio entre riso e reflexão, com a plateia se identificando facilmente com suas observações.

Por fim, ainda sobre o especial, Albani destaca: "Esse projeto é uma verdadeira viagem no tempo. Relembro momentos da infância, comparo os comportamentos do passado com o que vemos hoje e, claro, tudo isso com o humor que eu sempre busco trazer para o palco. Espero que o público se divirta tanto quanto eu me diverti montando o espetáculo".