Vanessa Panisset, do hit "Deixa Baixo", celebra independência financeira

A cantora e empresária Vanessa Panisset, conhecida pelo hit “Deixa Baixo”, alcançou um marco importante em sua vida: a independência financeira. Para ela, essa conquista tem um significado ainda maior diante dos desafios que enfrentou ao longo da trajetória. “Isso me representa muito, ainda mais por ser uma mulher negra, periférica e criticada por ser funkeira. Ter essa independência para mim é gratificante”, afirma.

Mesmo com os avanços, Vanessa acredita que ainda há um tabu quando se trata de mulheres financeiramente independentes. Segundo ela, muitas pessoas continuam reforçando a ideia ultrapassada de que uma mulher não deve ou não pode alcançar esse patamar. “Mas a gente pode, sim, ser o que quiser”, declara. No passado, esse tipo de julgamento chegou a abalá-la, mas hoje, encara com outra perspectiva. “Com o tempo, a gente tira isso de letra e mostra que podemos, sim. E eles que lutem”, completa.

Sobre essa mentalidade, Vanessa é direta: muitos homens ainda se sentem intimidados por mulheres independentes, e o motivo, para ela, é claro. “Acredito que seja por puro machismo. Mas sei também que nem todos pensam dessa maneira”, pondera.

O caminho até a independência financeira foi desafiador, mas cada obstáculo serviu de impulso para seguir em frente. “Minha vida é feita de desafios todos os dias. Então, enfrentar algo que irá me beneficiar é uma grande conquista! Sempre há momentos frágeis, principalmente para nós, mulheres, mas nada que um equilíbrio e sabedoria não resolvam. O importante é jamais desistir”, reflete.

Para outras mulheres que desejam trilhar esse caminho, mas ainda enfrentam inseguranças ou barreiras, Vanessa aconselha a manter a determinação e acreditar no próprio potencial. “É preciso coragem para a mudança, confiança, sabedoria, estudar, arriscar e se esforçar. Eu sempre soube que era uma mulher inteligente e que tinha a liberdade de buscar novas conquistas”, finaliza.