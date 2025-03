BBB25: Diego demonstra insatisfação com Daniele Hypolito e clima fica tenso

A irmandade entre Diego e Daniele Hypolito passou por pequenos ajustes após algumas cobranças por parte da ginasta. Em conversa com Vitória Strada, o atleta comentou sobre o comportamento da sister diante do jogo. Diego desabafou e disse não entender a medalhista.

"Não entendo a minha irmã. Fala comigo que eu não falo as coisas com ela, mas ela nunca está disposta a vir", disse o atleta por não conversar sobre os acontecimentos dentro da casa com Daniele. "Ela nunca vai aonde eu estou. Vou ficar falando as coisas na frente de todo mundo?", disse.

Vitória, por sua vez, concordou com o amigo. Nas redes sociais, os internautas também apoiaram o ginasta: "Nem a gente entende ela, relaxa", "Se nem ele entende a Dani, imagina o público então", "A Dani é simplesmente a maior planta que já entrou nesse programa e ainda vai chegar à final".

Momentos depois, o ginasta prestou apoio à Renata que ficou abalada com a saída da amiga, Eva. No último domingo, a bailarina foi a 11ª eliminada do jogo. Eva saiu com mais de 50% do voto do público, e perdeu a oportunidade de ficar milionária.

"Sofre o luto, que tem que sofrer, depois volta com a garra e determinação, que poucas pessoas têm como você tem aqui. Você voltou daquele quarto de vidro como uma guerreira. Não perca essa sua guerreira, tá? Muita força!", disse o ginasta dando um abraço na bailarina.