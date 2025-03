Giovanna Ewbank: CBMERJ resgata gato preso na roda do carro da atriz

Nesta segunda-feira (31.03), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), participou do resgate de um filhote de gato, que ficou preso dentro da roda do carro da atriz e modelo Giovanna Ewbank. O veículo estava parado em frente à casa da artista, localizada no Itanhangá, Zona Oeste do Rio.

Os militares agiram rapidamente e o animal foi salvo sem ferimentos. O filhote foi imediatamente devolvido à sua mãe felina, garantindo um desfecho feliz para todos.

Giovanna compartilhou o momento em suas redes sociais, mostrando cada etapa do resgate e destacando a eficiência e profissionalismo dos bombeiros. Mais uma missão cumprida pelo CBMERJ, sempre pronto para salvar vidas – sejam elas humanas ou animais.