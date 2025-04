Arianne Correia marca presença no SOMA DAY 2025 e inspira mulheres no mercado imobiliário

Na última sexta-feira, 29 de março, o Rio de Janeiro foi palco de um dos eventos mais relevantes para o fortalecimento feminino no setor imobiliário: o SOMA DAY 2025, promovido pelo Instituto Mulheres do Imobiliário. Entre os grandes destaques desta edição, a participação de Arianne Correia, fundadora e CEO do Grupo Brick, foi um dos momentos mais marcantes e comentados do encontro.

Aos 30 anos, Arianne é um verdadeiro exemplo de reinvenção e ousadia. Natural de Vitória da Conquista (BA) e formada em Biotecnologia pela UFBA, iniciou seus estudos em genética pela USP. No entanto, foi no mercado imobiliário que encontrou sua verdadeira vocação — e onde vem construindo uma trajetória que está transformando o setor.

Hoje, à frente de uma das empresas mais inovadoras do mercado, Arianne Correia se destaca por sua visão estratégica e domínio em marketing imobiliário. Com MBA em Investimentos e Private Banking, alia conhecimento técnico à sensibilidade para identificar oportunidades — especialmente para investidores que buscam um atendimento qualificado e personalizado.

Durante sua palestra no SOMA DAY Rio, Arianne conquistou o público com uma abordagem intimista e autêntica. Em vez de seguir por um caminho excessivamente técnico, compartilhou os altos e baixos de sua jornada empreendedora, mostrando como o marketing direto, sem frescura, aliado a parcerias estratégicas e um modelo de negócio 100% digital, foram os pilares para consolidar o sucesso da Brick.

Seu discurso, muito elogiado pelas participantes, reforçou a importância da liberdade financeira e geográfica no mercado atual, além de representar com força o protagonismo feminino num setor ainda dominado por modelos tradicionais.

Como ponto alto de sua participação, Arianne surpreendeu a plateia com um spoiler exclusivo sobre o rebranding da Casa Brick, previsto para os próximos meses — sinalizando não apenas uma renovação de identidade, mas também de propósito, posicionamento e estratégia de crescimento.

Foto: Divulgação (foto: Foto: Divulgação)

SOMA DAY: um palco para líderes que transformam

O SOMA DAY é reconhecido como um dos eventos mais relevantes para mulheres do setor imobiliário. Ao reunir especialistas, líderes e empreendedoras, promove debates sobre inovação, liderança, networking e crescimento profissional. Em um ambiente inspirador e colaborativo, o evento amplia a visibilidade feminina e estimula transformações reais no mercado.

A presença de Arianne Correia no SOMA DAY Rio 2025 não apenas reforça seu papel como uma das vozes mais relevantes do setor, como também inspira uma nova geração de mulheres a ocupar espaços de liderança com autenticidade, estratégia e coragem para fazer diferente.