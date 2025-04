Ex-Power Couple Taty Zatto se batiza e celebra novo nascimento espiritual:

A DJ e influencer Taty Zatto viveu um momento marcante em sua vida ao se batizar no último dia 28 de março. Emocionada, ela declarou que esta data simboliza um novo nascimento espiritual e o início de uma nova caminhada guiada por Deus.

“No dia 22/03/1978 eu nasci, e no dia 28/03/2025 eu nasci de novo. Não existe sensação melhor. Todo vazio que existia em mim foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus”, afirmou Taty, que já frequentava a igreja há anos, mas ainda esperava o momento certo para se batizar.

Segundo ela, a decisão veio após um período de reflexão e intensa batalha espiritual. “Sempre tive vontade de me batizar, mas ainda tinha dúvidas se estava pronta ou se já era o momento. Mas no tempo certo, Deus me mostrou que era a hora. Não me deixou dúvidas”, contou.

Apesar dos desafios enfrentados antes do batismo, Taty se manteve firme na fé. “Antes do batismo tive batalhas espirituais enormes. Mas não me deixei abalar”, revelou. Hoje, convicta da escolha feita, ela celebra: “Foi minha melhor escolha. Estou disposta a viver tudo aquilo que Deus separou para mim”.

Reconhecida por sua atuação na música e nas redes sociais, Taty Zatto agora também compartilha sua transformação espiritual com o público, inspirando seguidores com seu testemunho de fé e renovação.