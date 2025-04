Leandro Borges recebe homenagem em programa de Celso Portiolli

Com mais uma conquista em sua carreira, o cantor gospel Leandro Borges chegou a marca de 2 bilhões de streams em áudio e vídeo, recebendo em rede nacional uma placa comemorativa e homenagem se Celso Portiolli.

No último domingo, 30, Leandro foi surpreendido com uma emocionante homenagem durante sua participação no programa “Domingo Legal”, no SBT, apresentado por Celso Portiolli.

O artista recebeu das mãos do apresentador um quadro especial com o registro da nova marca de streams alcançados, um gesto que o deixou profundamente comovido.

Leandro compartilhou sua gratidão nas redes sociais, destacando a surpresa e a emoção do momento. “Sem imaginar o que estava por vir. Fui ao SBT para fazer uma surpresa e acabei sendo surpreendido! @celsoportiolli Obrigado por tamanha generosidade! Foi ainda mais especial receber esse quadro das suas mãos”, escreveu ele.

Além da homenagem, o programa também apresentou uma história inspiradora envolvendo o influenciador Thiago Solrac, que superou a depressão após a perda de sua namorada. Durante esse processo, uma mensagem de Leandro Borges teve um papel essencial ao motivar Thiago a seguir em frente e ajudar outras pessoas por meio de ações sociais.

A participação do cantor no “Domingo Legal” emocionou tanto o público quanto os telespectadores, reforçando a importância de sua música e suas palavras na vida de muitas pessoas. Com um ministério marcado por canções que tocam o coração, Leandro Borges continua deixando sua marca no cenário gospel brasileiro.