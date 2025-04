Gabriel Mendes celebra conquistas na TV e cinema

Aos 15 anos, Gabriel Mendes já coleciona experiências marcantes na TV e no streaming, consolidando-se como um dos jovens talentos mais promissores da nova geração. Com participações em produções como Reis (Record TV) e A Pracinha (SBT), o ator reflete com gratidão sobre sua trajetória e compartilha seus sonhos para o futuro.

Uma Carreira em Ascensão

Em entrevista exclusiva, Gabriel falou sobre a emoção de ser visto em múltiplas plataformas: "É muito bom saber que estou sendo visto em mais de uma plataforma, como o +SBT e a Univervideo", e agora na Record TV, comemora.

Sua atuação como Rei Acabe na 13ª temporada de Reis, intitulada A Esperança, foi um marco em sua carreira. "Atuar como Acabe foi outra grande conquista. Fazer parte de uma produção grande como Reis, principalmente na última temporada, foi um sonho realizado", revela. O jovem ator destacou a imersão no papel: "Vestir roupas de época e estar em cenários tão realistas me fez sentir como se eu realmente estivesse lá."

Já em A Pracinha, do SBT, Gabriel explorou um novo gênero. "Fazer parte da Pracinha foi uma experiência única, nunca havia feito um programa de comédia antes. Por isso, foi de grande aprendizado", conta.

O Impacto das Conquistas e Novos Sonhos

Para Gabriel, cada oportunidade representa um passo em direção a objetivos maiores. "Estar vendo o progresso da minha carreira e do meu conhecimento é perceber que estou cada vez mais perto de grandes planos em minha vida. Me sinto realizado com tudo isso" , afirma.

O ator agora mira o cinema nacional. "Espero novas oportunidades no cinema, fazer um personagem que tenha uma participação importante para o filme. É muito bom gravar e ver os resultados finais. Estou aqui estudando e me dedicando para novos personagens", diz, com determinação.

A Jornada por Trás do Sucesso

Gabriel também relembrou o momento em que recebeu a confirmação para viver o Rei vAcabe em Reis. "Quando recebi o 'aprovado' para o Acabe, nem parecia real. São tantos 'nãos' ou sem resposta que o 'sim' se torna inacreditável" , desabafa.

A preparação para o papel exigiu mudanças radicais. "Foi o trabalho com maior transformação. Tive que mudar de escola e de estado para poder viver o Acabe. Mas o melhor de tudo é que amei essa experiência, amei estar no set com grandes nomes. Quero viver mais dessas vivências" , completa, com entusiasmo.

O Futuro e a Gratidão

Com dois personagens expressivos recentes – Acabe, em Reis, e seu papel em A Pracinha –, Gabriel encerra a conversa com um sentimento de gratidão e ambição: "Amei demais fazer esses dois personagens, que são os mais recentes e marcantes da minha carreira. Agora, sigo em busca de novos desafios."

Enquanto se prepara para os próximos projetos, Gabriel Mendes prova que talento, dedicação e paixão pela arte são a combinação perfeita para uma carreira brilhante. E o público, é claro, torce para acompanhar cada novo capítulo dessa trajetória promissora.