De Campina Verde para o mundo: a trajetória de superação e sucesso de Neide Ferreira

“Prometi para a minha mãe que nunca mais voltaria sem vencer. E eu cumpri com toda a força do meu coração!”, diz Neide Ferreira, com emoção nos olhos.

Campina Verde, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, foi o cenário de uma infância marcada por escassez, coragem e esperança. Neide Ferreira nasceu em um lar humilde, filha de uma mulher batalhadora e de um pai alcoólatra. Ainda criança, via sua mãe enfrentar dificuldades diariamente, muitas vezes sem saber como colocaria comida à mesa.

“Eu cresci vendo a dor no rosto da minha mãe. Aquilo me fez querer mudar nossa história a qualquer custo. Não podia aceitar que aquela realidade fosse o nosso destino!” pontua.

Sem oportunidades de estudo e cercada por limitações, Neide engravidou aos 15 anos. Na época, ainda vivia com o pai da criança. Aos 17, grávida pela segunda vez, tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua vida: deixar sua cidade natal para tentar a sorte em Uberaba — uma cidade maior, cercada de incertezas, mas também carregada de possibilidades.

“Fui embora com o coração apertado e uma mala cheia de promessas. Deixei minha filha com os avós e fui em busca de um futuro. Eu sabia que não seria fácil, mas nunca tive medo de recomeçar!”, comenta, determinada.

Ao chegar a Uberaba, trabalhou como faxineira, babá e fez o que pôde para sobreviver. Com o tempo, aprendeu a fazer unhas, depilação e depois tornou-se massagista. Montou um espaço simples para atender, levando junto a amiga Luciana Aparecida Reis Almeida. Foi crescendo, contratando mais profissionais — e chegou a ter 18 pessoas sob sua liderança.





Mas algo a impulsionava para além: ela queria dominar a arte dos cabelos.

Foi assim que decidiu se tornar cabeleireira do próprio salão. Viajou o Brasil atrás de conhecimento e, depois, cruzou fronteiras: formou-se na renomada academia Vidal Sassoon, em Londres, e estudou na Toni&Guy, na França. Em outubro de 2019, foi convidada para ministrar um curso em Dubai com sua técnica exclusiva de escovas modeladas.

“Não era só sobre escovar cabelos. Era sobre devolver autoestima! Cada mulher que saía da minha cadeira mais confiante me lembrava por que eu tinha começado.”, relembra.

E ela não parou por aí...

Em 2024, ela marcou presença em um evento internacional em Miami, onde lançou o perfume capilar Du Mastique Acetinado, ampliando ainda mais o alcance de sua marca. Hoje, aos 46 anos, Neide se prepara para retornar a Dubai — desta vez, não apenas com seu conhecimento técnico, mas também com os produtos da linha Neide Ferreira Professional, que já conquistaram espaço em diversos países.





“Dubai é só o começo! Quero ver minha marca nas prateleiras do mundo inteiro. Sonhar grande exige coragem, e eu tenho de sobra!”, exclama com entusiasmo.

Seu carro-chefe, o PH Control, conquistou o mercado com resultados consistentes e identidade própria. A marca, que completou dois anos e seis meses, é fruto de mais de duas décadas de experiência — são 24 anos de dedicação ao mercado da beleza, enfrentando desafios com resiliência, fé e propósito.





Casada há 25 anos com Márcio Lacerda Grisi, que também é seu sócio, Neide é mãe de três filhas e avó de três netos. Lidera um salão de referência em Uberaba com uma equipe de 12 profissionais e está expandindo para São Paulo com uma distribuidora voltada à demanda crescente do sudeste brasileiro.

“Viajei por sete países. E em todos me reinventei! Cada lugar me deu uma nova versão de mim mesma. Eu volto com mais técnica, mais visão e mais vontade de crescer!”, afirma com orgulho.

A virada de chave, segundo ela, aconteceu quando decidiu se aprofundar na colorimetria. Hoje, é considerada uma referência no assunto e segue impactando profissionais por todo o Brasil com seus cursos e mentorias.

“Não abro mão dos meus valores. Eles são o que me sustentam! Tudo que conquistei veio do trabalho duro, sem atalhos, sem mentiras e sem precisar ser outra pessoa além de mim.”, diz com firmeza.

Neide Ferreira é mais do que uma profissional da beleza. Ela é símbolo de superação, inspiração e inovação. Prova viva de que o impossível só existe para quem desiste cedo demais.

E ela não desistiu. Ela transformou dor em força, e força em marca registrada!

