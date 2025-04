Valentina Santos: Atriz mirim de Brasília brilha no Cinema Nacional

A jovem atriz mirim Valentina Santos, nascida e criada em Brasília, está conquistando o público com sua estreia no filme "Dois Ladrões e Um Bebê". Com um currículo que já inclui três filmes gravados no Rio de Janeiro, um curta na capital federal e com apenas um ano de carreira, Valentina já demonstra um talento promissor que encantou a todos durante a pré-estreia que aconteceu no dia 30 de Abril no Rio de Janeiro.

Interpretando o papel de Antônia, Valentina contracenou com grandes nomes do entretenimento como Simone Soares, Ygor Marçal, Luidi Porto, DJ Amorim e Alana Cabral, além de novos talentosos atores mirins como Lorenzo Ventura, Ana Laura Ventura e Neto Nascimento. Com direção do talentoso cineasta Luan Moreno, o filme ganha vida e promete encantar o público.

"Estou muito animada e honrada em fazer parte do filme 'Dois Ladrões e Um Bebê'," disse Valentina. "Foi uma experiência incrível trabalhar com tantos talentos e com novos amigos que fiz durante as gravações. Estou ansiosa para que a estreia nas plataformas de streaming, como a Claro TV, permita que mais pessoas assistam ao nosso trabalho e apreciem esse filme divertido."

Com esta estreia, Valentina Santos espera compartilhar sua paixão pela atuação com seu público natal em Brasília e continuar a representar sua cidade com talento e dedicação.

Acompanhe essa jovem talentosa no instagram @valentinasantos.oficial , que certamente trará muitas outras alegrias e orgulho para Brasília, ao continuar sua trajetória no mundo do cinema.