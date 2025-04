Bruna Biancardi desabafa sobre comentários na internet: "muito cruel"

Bruna Biancardi, namorada e mãe da filha de Neymar, abriu o coração em uma entrevista recente sobre como lida com as fofocas e notícias invasivas. Envolvida constantemente em polêmicas por conta da exposição, ela contou que precisou aprender a filtrar o que consome da internet. Segundo ela, no início, tentava se justificar diante de tudo.

“Olha, é um assunto que, eu acho que a internet pode ser muito cruel. Então, eu tive que aprender na prática a equilibrar as coisas, a filtrar, achava que tinha que justificar tudo”, afirmou. Bruna contou que, em vários momentos, sentiu vontade de se explicar nas redes. “Ia lá nos Instagrams de fofoca, nos programas… achava que resolvia.”

Com o tempo, Bruna percebeu que não adiantava se pronunciar, pois as especulações nunca cessam. “Sempre surge uma coisa atrás da outra”, desabafou. Ela também criticou a falta de responsabilidade da mídia atual. “A mídia hoje em dia não checa nada, isso replica em outros portais e depois você se vê em uma bola de neve”, completou.

A influenciadora contou que, depois de muito sofrimento, decidiu mudar sua postura. Passou a filtrar o que lê, ouve e responde, priorizando o silêncio como forma de autocuidado. “Escolhi ter paz. Deixo pegar fogo lá fora, mas por dentro, estou tranquila”, declarou.

Bruna finalizou dizendo que entende a curiosidade do público, mas que hoje prioriza sua saúde mental. A decisão de não alimentar boatos virou um escudo contra os ataques. Com isso, ela se mantém firme, blindando sua vida pessoal e focando na maternidade e no bem-estar.