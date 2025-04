Gabriel Fuentes grava série na Netflix e retorna à TV Globo

Ator vive fase intensa em 2025 com o protagonismo no longa "O Melhor Amigo", gravações da série "Os Donos do Jogo" e retorno às novelas em "Dona de Mim", próxima trama das 19h da Globo - (crédito: Divulgação)

Gabriel Fuentes tem se consolidado como um dos talentos mais promissores do cenário artístico brasileiro. Em 2025, sua carreira decolou com projetos de destaque que evidenciam sua versatilidade e comprometimento — e o mais impressionante é que o ano ainda está só começando.

Nos cinemas, Gabriel brilhou como Felipe no filme O Melhor Amigo, lançado em março. Dirigido por Allan Deberton e ambientado em Canoa Quebrada (CE), o longa explora temas como amor, amadurecimento e reencontros. A atuação de Gabriel vem chamando atenção da crítica especializada, que destaca sua entrega ao papel e a química com o elenco. O filme também se destaca pela trilha sonora nostálgica e participações icônicas, como Cláudia Ohana e Gretchen.

No streaming, ele acaba de finalizar as gravações da série Os Donos do Jogo, nova produção da Netflix que mergulha no universo do jogo do bicho e da máfia da contravenção no Rio de Janeiro. A série tem previsão de estreia ainda para este ano e promete ser uma das grandes apostas da plataforma.

Agora, Gabriel retorna à TV Globo como parte do elenco de Dona de Mim, nova novela das 19h escrita por Rosane Svartman, com estreia marcada para 28 de abril. A trama chega cercada de expectativa e deve reforçar ainda mais o nome do ator entre os principais nomes da nova geração.

Com escolhas artísticas certeiras e uma entrega que salta aos olhos, Gabriel Fuentes mostra que 2025 é apenas o começo de uma fase ainda mais potente em sua carreira — que já inclui trabalhos marcantes como Malhação – Vidas Brasileiras (2019), Nos Tempos do Imperador (2021) e Reis (2023).