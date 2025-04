Sucesso do ‘Brega Chique’, Sofia Brasil encantou Tierry; conheça a artista

Você já ouviu falar no estilo de música 'Brega Chique'? Se ainda não, prepare-se para se apaixonar, porque Sofia Brasil está conquistando corações com um som único. As músicas da artista vão do pop ao sertanejo, MPB e aquele toque irresistível de brega que cativa corações.

O desejo de cantar da artista surgiu na adolescência, e graças ao empurrão do empresário Simon Fuller, responsável pela carreira de artistas como Marisa Monte, Los Hermanos e BaianaSystem, Sofia passou a investir ainda mais no seu talento e sonho. Inspirada, Sofia sentou no quarto e, no dia seguinte, escreveu quatro músicas.

Uma das composições chegou até Tierry, um dos maiores nomes do arrocha e brega romântico. O artista ficou tão impressionado que buscou contato com a artista, e depois disso surgiram seis músicas inéditas.

O primeiro lançamento dessa nova fase foi o EP 'Sô Forte', que traz três faixas de destaque: 'Menino', 'Perigosa Sou Eu' e 'Terapia'. Rapidamente, 'Menino' dominou as rádios do interior de São Paulo e está entre as mais tocadas do pop nacional. O clipe oficial da canção foi lançado no YouTube no fim do mês passado e soma mais de 425 mil visualizações.

Sofia se prepara agora para um próximo lançamento, trata-se do EP 'Sô Frágil', que promete trazer um lado mais sentimental e vulnerável da artista.