MC Pedrinho anuncia turnê internacional com shows em Portugal e nos Açores

MC Pedrinho está pronto para agitar a Europa! O artista acaba de anunciar as datas de sua nova turnê internacional, com passagens por algumas das cidades mais animadas de Portugal e também pelos Açores. Os shows fazem parte de uma fase especial da carreira do cantor, que vem conquistando cada vez mais espaço e público fora do Brasil.

A turnê é fruto de uma parceria exclusiva com o grupo Chiado, responsável por levar MC Pedrinho em todas as apresentações por Portugal. Essa união reforça a força do funk brasileiro no exterior e marca um novo capítulo na trajetória internacional do artista.

Confira as datas confirmadas:

MAIO

* 16/05 – LAV / Lisboa

* 17/05 – Elvas

* 17/05 – NEED / Vilamoura

JUNHO

* 06/06 – Tires

* 07/06 – Odivelas

JULHO

* 24/07 – Águeda

* 25/07 – Brasileirão / Porto

* 26/07 – Festival de Açores

A expectativa para os shows é alta, e o artista promete apresentações marcantes. “Fazer essa turnê internacional é a realização de um sonho. Levar o nosso funk pra fora do Brasil, ver a galera em Portugal e nos Açores cantando junto, é uma emoção que não dá pra explicar. Só tenho a agradecer a todos que acreditam no meu trabalho e dizer que vou entregar tudo no palco. Vai ser inesquecível!”, afirma MC Pedrinho.

Essa é mais uma prova do sucesso internacional do cantor, que segue levando o funk brasileiro para o mundo. Fiquem ligados para mais novidades!