Paula Toller faz show no Festival RPB em Brasília

Paula Toller está celebrando 40 anos de carreira e os grandes sucessos como "Lágrimas e chuva", "Nada sei'" e "Amanhã é 23" fazem parte do repertório do show que a cantora realizará no Festival RPB em Brasília no dia 10 de maio no Estacionamento da Arena BRB. Os insgressos do primeiro lote se esgotaram em poucos dias. O segundo lote foi liberado na última quarta, 10, e custam a partir de R$ 120.

Festival RPB

Brasília vai reforçar seu título de "capital do rock" com a segunda edição do Festival Rock Popular Brasileiro (RPB). O evento, que já entrou para o calendário musical do DF, e promete uma celebração ao pop-rock nacional com mais de 10 horas de duração e um line up com nomes grandiosos como Titãs, Nando Reis, Humberto Gessinger, Paula Toller e a anfitriã Distintos Filhos.

Os idealizadores do Porão do Rock e do Capital Moto Week se juntaram à Flap e AC Eventos para fazer um festival genuinamente de Rock Popular Brasileiro. O evento contará com um complexo de entretenimento do nível de grandes festivais internacionais, como tirolesa, bungee jump e uma área de convivência retrô. Planejado para oferecer uma atmosfera familiar, com acessibilidade e medidas de sustentabilidade, além de uma praça de alimentação que reunirá marcas conhecidas do público local.