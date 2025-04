BBB25: Maike pode ser expulso após agredir Renata; Entenda

O que era para ser apenas um momento de descontração se transformou em um pesadelo para Maike. Emparedado, o participante pode deixar o programa ainda hoje. Uma possível expulsão está sendo analisada pela produção do reality após o nadador apresentar um comportamento inadequado no jogo.

De acordo com o youtuber Dieguinho, após Renata admitir que Maike passou do ponto em alguns momentos da noite, a emissora estaria reunida com os diretores do BBB para decidir cancelar ou não o 15º Paredão e expulsar o participante.

"Globo avalia expulsar o Maike ao vivo no programa desta noite. Conversei com uma fonte que me garantiu que sim, há uma conversa, sobretudo, depois que a Renata admitiu que o Maike passou do ponto com ela", disse.

O youtuber ainda ressaltou que Renata e Vinícius não sofreriam nenhuma consequência devido à expulsão. "Como hoje teria uma eliminação, pode ser que o Paredão seja cancelado. Renata e Vinícius ficam, e o Maike, ao invés de ser eliminado pelo voto do público, seria expulso pelo que fez com a Renata."

Na rede X, antigo Twitter, as hashtags "Fora Maike" e "Maike Expulso" se tornaram os assuntos mais comentados da rede. Até o momento, quase vinte mil publicações exigindo que o jogador seja expulso do jogo circulam na web.