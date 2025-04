Ana Paula Arósio é flagrada em aeroporto no Rio de Janeiro; veja fotos

Ana Paula Arósio foi flagrada esbanjando charme e elegância no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (10). Discreta, a atriz apostou em um look básico e confortável, que combinava perfeitamente com seu estilo leve e autêntico.

Conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes, Ana Paula surpreendeu os fotógrafos ao sorrir com simpatia ao perceber que estava sendo clicada. Mesmo longe das novelas e da TV, a artista segue sendo um nome querido entre o público.

Durante sua passagem pelo local, Ana Paula ainda foi abordada por um fã e não hesitou em posar para uma selfie. O momento foi registrado por quem estava por perto, e rendeu elogios nas redes sociais pelo carinho da atriz com os admiradores.

Afastada da mídia desde 2010, Ana Paula Arósio fez uma rara aparição recentemente em um comercial, o que reacendeu a curiosidade sobre sua vida atual. Mesmo assim, ela mantém o estilo reservado e evita exposições desnecessárias.

Atualmente, a atriz mora em Swindon, no sudoeste da Inglaterra, com o marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro. Por lá, leva uma rotina tranquila, se dedicando à criação de cavalos e ao cultivo de cana-de-açúcar, longe do agito das câmeras.

Veja as fotos aqui:

https://x.com/ZAMENZA/status/1910492862678028665