BBB25: Vini e Gil do Vigor ‘flertam’ ao vivo; Veja

O clima esquentou na madrugada desta segunda-feira (14). Gil do Vigor foi exposto pela amiga Ceci durante um bate-papo com o eliminado do BBB 25, Vinícius. Enquanto os apresentadores conversavam sobre a trajetória do baiano no reality, o ex-BBB 21 comentou sobre a vida amorosa do brother.

Gil do Vigor revelou que a torcida de Vinícius queria que ele se envolvesse com várias pessoas dentro da casa, dentre elas, Renata e Mateus. Foi nesse momento que o apresentador foi interrompido pela colega: "Inclusive, aqui fora", revelou Ceci.

Após a declaração inusitada, acompanhada de uma pausa dramática, ambos caíram na gargalhada, deixando o clima no ar. Gil, no entanto, tentou se justificar: “Aqui fora? Não era um shipp não... Ah, meu pai. Perdão! A demissão chegando”, disse ele.

Nas redes sociais, o público comentou sobre o momento: "Vini é bonito e carismático, vai fazer muito sucesso aqui fora", "Vinícius é um homem muito bonito, que tenha sucesso", "Vinícius é inteligente, fala super bem, simpático, educado, gente boa e gato demais! Não entendo quem não gosta dele."

Para quem não acompanhou, o baiano foi eliminado no último domingo (13). Ele enfrentou Renata e Vitória Strada no 16º Paredão. A disputa foi acirrada entre Vini e Renata. No voto único, o brother chegou a ficar atrás; no entanto, o voto da torcida fez toda a diferença.