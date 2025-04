Davi Brito reage à vitória de Mani Reggo na Justiça e rebate decisão

Davi Brito parece ter ficado revoltado com a derrota judicial na briga contra a ex-mulher, Mani Reggo. A baiana conseguiu uma resposta favorável em primeira instância contra o campeão do BBB 24. Na ação, a empresária pede metade dos prêmios que o ex-BBB conquistou no reality.

Em entrevista ao apresentador Léo Dias, Davi Brito rebateu a decisão judicial. “Eu ganhei através dos meus esforços, do que eu fiz lá dentro e da minha dedicação. Você acha que as pessoas me deram o prêmio porque a Mani era minha namorada? No Sincerão [jogo da discórdia no programa], então eu ia ficar assim: ‘Mani é minha namorada’”, iniciou ele.

Davi Brito ainda ressaltou que foi a sua participação no jogo que o tornou campeão e merecedor da fortuna. “As pessoas me deram o prêmio porque eu joguei lá dentro, do início ao final. Eu venci todos os brothers e passei por todos eles. Cheguei à final campeão por causa do meu jogo”, relembrou.

O influenciador ainda comentou sobre a inauguração de uma loja de roupas da ex, em um shopping center. “Esses dias, eu vi que ela abriu até uma loja, e a vida dela deslanchou bastante pós-BBB. Ela fez diversas publicidades, ganhou milhões em dinheiro e deve estar com um bom valor na conta. Até porque ela não ia abrir uma loja sem dinheiro, ainda mais dentro de um shopping”, comentou.

Por fim, Davi Brito afirmou que Mani Reggo ganhou visibilidade com o sucesso na TV. “Ela foi minha namorada, soube aproveitar o momento, ganhou essa visibilidade que tem hoje, fez diversas publicidades, ganhou muito dinheiro e está com a vida deslanchada. Para que ela quer mais? Ela quer o quê, se não tem direito a nada?”, concluiu.