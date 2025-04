O antes e depois das principais musas dos anos 90 e 2000

Eternizadas como grandes musas dos anos 90 e 2000, algumas famosas costumam impressionar com seu antes e depois. Isso porque a maioria delas conseguiu quase que ‘envelhecer como vinho’, graças à revolução proporcionada pela onda de procedimentos estéticos que tem predominado entre as celebridades.

É o caso de Scheila Carvalho, Carla Perez, Sheila Melo, Joana Prado, a ex-Feiticeira, a ex-Banheira do Gugu, Núbia Oliiver, entre outras. Algumas, no entanto, procuraram abrir mão de investir nos procedimentos estéticos e envelhecer de forma natural, como manda o relógio biológico, como é o caso da ex-Tiazinha, Suzana Alves.

Contudo, Suzana, que era quase que unanimidade na preferência dos homens e estampou capas da Revista Playboy, recentemente topou passar por uma transformação no rosto com uma harmonização facial bastante sutil. A mudança aconteceu através de uma participação dela no programa ‘Fofocalizando’, do SBT, tendo seus resultados bastante elogiados pelo público.

Já algumas beldades como Isadora Ribeiro, Vivi Brunieri (Ronaldinha) e Solange Gomes, por exemplo, se permitiram abrir mão dos corpos padrões e hoje ostentam shapes com curvas mais acentuadas e sem medo de ser felizes.

