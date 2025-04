Sam Sabbá lança "Quem Dera", com visual leve e som envolvente

Em ascensão no pop rock, Sam Sabbá lança hoje,16, em seu canal no YouTube, o clipe de “Quem Dera”.

A faixa autoral, que já está disponível nas plataformas de música, fala de sentimentos intensos, que aparecem depois daqueles encontros casuais, que rapidamente envolvem nossos pensamentos e corações, como diz a letra:

Quem é ela? Tão bela

Desde o pôr do sol, amanhecer

Eu não consigo te esquecer

Quem é ela? Quem dera

Clima de romance a noite inteira

A luz de velas

Sam conta um pouco sobre o processo de criação da música, que traz uma sonoridade Pop/R&B contagiante: “ ‘Quem Dera’ nasceu de um momento muito real, daqueles em que a gente conhece alguém por acaso e, sem perceber, já tá pensando demais na pessoa”.

O projeto, que contou com a participação da atriz Nathália Costa, tem como cenário as paisagens paradisíacas do Rio de Janeiro, que deram um clima de “amor de verão” para o clipe.

“Gravei tudo com muito carinho, com uma galera talentosa demais ao meu lado. A produção foi toda pensada para manter essa sensação de encontro inesperado, mas com aquele toque meio sonhador”, diz o cantor.

Além deste trabalho, Sam Sabbá está na última temporada da superprodução da Record TV “Reis”, no papel de “Malkiel”, um jovem guerreiro cheio de charme. A 13ª temporada da série, intitulada “A Esperança”, está disponível no Univer Video.