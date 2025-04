Gabriel Avellar brilha em estreia nacional da animação "Abá e Sua Banda"

Nesta quarta-feira (17/4), entra em cartaz nos cinemas de todo o país a animação brasileira “Abá e Sua Banda”, que marca mais um passo relevante na carreira do jovem ator Gabriel Avellar, de apenas 9 anos. Em ascensão no cenário artístico nacional, Gabriel se destaca não apenas na televisão e no cinema, mas agora também na dublagem, mostrando versatilidade e talento em diferentes frentes do audiovisual.

Na produção dirigida por seu pai, o premiado cineasta Humberto Avelar, Gabriel dá voz aos personagens Coquinhos e à simpática Jabuticabinha, em uma narrativa que combina música, cultura e diversidade de forma lúdica e encantadora. O filme é uma co-produção entre Globo Filmes, RioFilme e Fraiha Produções, e chega com grande apelo ao público infantojuvenil.

Cultura, música e representatividade em cena

Com um visual vibrante e uma trilha sonora original, “Abá e Sua Banda” narra as aventuras do Príncipe Abá e sua inseparável banda em um universo tropical habitado por frutas falantes e reinos coloridos. Além de entreter, o longa reforça valores como amizade, identidade e respeito à diversidade, com forte inspiração na cultura afro-brasileira.

O elenco de vozes conta ainda com a participação da cantora lírica Mônica Martins, mãe de Gabriel, que interpreta personagens como Rainha Nanás, Mel Melancia e Moranqueen. A trilha sonora traz composições de André Mehmari, premiado maestro responsável pela canção de abertura. O diretor Humberto Avelar também dubla o vilão da história, o astuto e divertido Don Coco.

De “A Caverna Encantada” ao cinema nacional

Gabriel Avellar tem chamado atenção por sua atuação na novela “A Caverna Encantada”, exibida pelo SBT, onde interpreta o protagonista Felipe – Pé de Peste. Carismático e espontâneo, ele rapidamente caiu no gosto do público infantil, tornando-se um dos destaques da trama.

Recentemente, o ator também integrou o elenco do filme “Uma Advogada Brilhante”, ao lado de Leandro Hassum, no qual interpreta o introspectivo Jonas, personagem que contrasta com o perfil irreverente de seu papel na televisão. “Minha atuação no filme é muito diferente da novela. Jonas é tímido, calado. O Pé de Peste é doidinho!”, comentou Gabriel, com bom humor.

Um jovem talento em ascensão

A estreia de “Abá e Sua Banda” reforça o protagonismo de Gabriel Avellar no cenário artístico brasileiro e evidencia o talento precoce do jovem ator. Com uma trajetória que inclui teatro, televisão, cinema e agora dublagem, Gabriel demonstra maturidade cênica e promete um futuro promissor nas artes.

O filme já está em cartaz em salas de cinema de todo o Brasil e é uma excelente pedida para toda a família. Combinando humor, música e representatividade, a animação se firma como mais uma produção de destaque do cinema nacional — e Gabriel Avellar, sem dúvidas, é um nome para acompanhar de perto.