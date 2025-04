Hugo Henrique e Léo Foguete se unem em novo single, "Terminou Pra Que"

Ouça e baixe aqui:https://umusicbrazil.lnk.to/TerminouPraQue

O cantor e compositor Hugo Henrique lança nesta quinta-feira (17) o primeiro single da segunda parte do projeto “Sonho Ao Vivo”. Gravada em março, na Varanda Estaiada, em São Paulo, “Terminou Pra Que” foi a canção autoral escolhida para dar início à divulgação do projeto. Além disso, ela traz a participação especial do fenômeno Léo Foguete. Com produção musical de Gabriel Pascoal, a música também chega em vídeo, que foi dirigido por Catatau.

Assista agora: https://www.youtube.com/watch?v=qIdKMKLfZ-0

“‘Terminou Pra Que´ é uma música que carrega uma verdade muito grande e que representa um momento especial da minha carreira. Quando pensei em um nome para dividir essa faixa comigo, logo veio à minha cabeça o do Léo, que topou na hora o convite”, conta Hugo.

Léo Foguete também comemora sobre o encontro musical com o cantor: “Foi muito bom gravar com o Hugo, que é um cara massa demais! Já conhecia o trabalho dele e aceitei na hora quando recebi o convite. É uma honra estar neste projeto tão especial. A música é maravilhosa e tenho certeza de que vai cair no gosto de todo mundo”, afirma.

Vivendo uma nova fase da carreira, Hugo explica que o projeto vem sendo construído em etapas: “Esse DVD é um sonho mesmo, por isso o nome. A primeira parte foi em Goiânia e a segunda agora em São Paulo. Em breve, a gente vai anunciar a terceira, mas já posso adiantar que será em uma cidade do Nordeste. Estou muito empolgado com tudo que vem por aí”.

Além de Léo Foguete, o projeto “Sonho Ao Vivo” conta ainda com as participações de Israel & Rodolffo e Simone Mendes.

Confira a letra de “Terminou Pra Que”:

A gente tem saudade demais

E não deixa ninguém saber

Que quando a lua aparece, você aparece

E eu vou aí te ver

Eu não sei recusar sua ligação

Pro seu “vem cá” eu não sei dizer não

A gente não respeita o fim

O nosso fim é sempre em cima de um colchão

Refrão:

A gente terminou pra que

A gente terminou pra que

Porque cê gosta do que é escondido

Tudo que é proibido te dá mais prazer