Alice Wegmann compartilha regra feminista e fãs apontam indireta a Cauã Reymond

Alice Wegmann, a Solange Duprat de “Vale Tudo”, causou um burburinho nas redes sociais nesta quinta-feira (17/4) ao compartilhar uma reflexão sobre feminismo em seu Instagram. Sem citar nomes, a mensagem deu margem a especulações, e muitos fãs começaram a ligar a publicação às tensões nos bastidores da novela, especialmente entre Alice e Cauã Reymond.

O post de Alice dizia: “Nunca julgue um homem pelo tratamento que ele dá às mulheres que o mimam, e sim pela reação dele quando uma mulher o desafia.”

Rapidamente, a web foi à loucura tentando entender se a atriz estava fazendo uma indireta para o colega de elenco, especialmente após os rumores sobre o clima complicado entre ele e Bella Campos.

A especulação ganhou força com a conexão entre a postagem e o recente desgaste entre Cauã e Bella, o que tem gerado bastante atenção fora das gravações. "Será que ela está comentando algo sobre os bastidores?", comentaram alguns seguidores, tentando entender o que se passa por trás das câmeras.

A mensagem de Alice seguiu com uma afirmação: “Eis uma regra feminista de vida: nunca julgue um homem com base no tratamento que ele dá às mulheres que estão o mimando ou elogiando. Preste atenção na reação dele quando uma mulher o desagrada, discute com ele ou estabelece um limite, e aí se descobre quem ele realmente é.”