Fred & Fabrício assinam com Workshow e se preparam para novos projetos

Fred & Fabrício vêm ganhando cada vez mais espaço no cenário sertanejo ao inovarem com a proposta de se revezarem entre primeira e segunda voz nas mesmas canções. Conhecidos como a “dupla de quatro vozes” por sua sintonia vocal impecável, os artistas também se destacam como compositores, com músicas gravadas por nomes como Jorge & Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima e César Menotti & Fabiano.

A dupla acaba de dar mais um passo importante na carreira ao assinar com a WorkShow, um dos maiores escritórios de gestão artística do país. O empresário Wander, à frente do WorkShow, celebrou a nova contratação: “Estou muito animado, especialmente porque eles representam tudo o que o público sertanejo gosta em uma dupla: cantam muito, músicas que falam de amor, o show com repertório incrível, com muita moda boa, eles carregam a essência do sertanejo.”

Desde que se uniram, em 2021, a química entre Fred & Fabrício foi instantânea, conquistando o público e solidificando rapidamente a parceria. O projeto 'Acústico de Primeira' marcou essa virada, resultando na assinatura com o escritório T.E.P., de Jorge & Mateus, e em parcerias com artistas como Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme e Lauana Prado.

SUCESSOS E ALCANCE

Entre os sucessos, destacam-se “Guarda Roupa”, com Hugo & Guilherme, que ultrapassou mais de 40 milhões de plays e 21,5 milhões de views e “Flor de Plástico”, com Jorge & Mateus, com mais de 30 milhões de plays. O álbum 'Acústico de Primeira 2'' marcou presenças nas playlists 'Top 200' do Spotify, 'Top 100' da Deezer e chegou à 35ª posição entre os álbuns mais ouvidos da plataforma.

Em 2024, lançaram o single “@Tentação”, com Bruno & Marrone, além do álbum “Infinito Pra Sempre”, gravado em Campo Grande. A atual música de trabalho, “Gotejou no Celular”, com Clayton & Romário, também entrou para o 'Top 200' do Spotify, com mais de 10 milhões de plays e 15 milhões de visualizações no YouTube.

Os números reforçam o sucesso: são 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 15 milhões de reproduções por mês e mais de 250 milhões de plays acumulados. No YouTube, ultrapassam 160 milhões de visualizações. No Instagram, alcançam 6 milhões de contas por mês, com 15 milhões de impressões. No TikTok, somam 165 seguidores e mais de 500 mil curtidas.

Com autenticidade, talento e agora sob a gestão da WorkShow, Fred & Fabrício vivem uma nova fase promissora e seguem firmes como uma das principais apostas da nova geração do sertanejo.