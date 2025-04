Wanessa Camargo exagera na bebida e 'agride' ex-BBB em festa da TV Globo

Wanessa Camargo surpreendeu o público na madrugada desta quarta-feira (23). A cantora apareceu bêbada após a festa do pós-BBB da Rede Globo. Nas imagens, a artista surge visivelmente alterada e chega a dar um tapa em Eva, que fez dupla com a campeã da 25ª edição, Renata.

Além de Eva, a cantora também estava acompanhada de Fiuk, filho de Fábio Júnior. Os dois foram atrações da grande final do BBB 25. Quem também apareceu no vídeo foi Projota e Pocah. A funkeira chega a tentar conter a amiga, mas não adiantou.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o flagra: "Wanessa expulsa", "Wanessa seria expulsa de novo se estivesse no BBB", "Me deu gatilhos vendo isso", "Se fosse o Davi no lugar da Eva, ele já estaria na porta do Projac implorando pra entrar de volta na casa pra ir ao confessionário falar que foi agredido pela Wanessa".

Vale lembrar que, na última edição do BBB 24, Wanessa Camargo foi expulsa do programa. A ex-sister agrediu Davi Brito, campeão da edição. Após participarem de uma festa, alterada, Wanessa Camargo deu um tapa no pé do baiano.

Momentos depois, Davi Brito, que estava dormindo com uma coberta da cabeça aos pés, não gostou de ser acordado e se dirigiu ao confessionário para se queixar da participante.