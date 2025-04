Após sucesso em Brasília, ‘Baile Lotadão’, de Victor Lou, chega a SP e Rio

Sucesso na capital do Brasil, o evento autoral do DJ Victor Lou, Baile Lotadão, já tem suas próximas datas. No dia 26, a segunda edição da festa acontece em São Paulo, no Sonora Garden, enquanto, em 10 de maio, é a vez do Rio de Janeiro receber o evento em sua terceira realização, no NAU Cidades. Ambas as versões contam com line-up forte e 12 horas de música, unindo estilos e proporcionando diferentes sonoridades.

O Baile Lotadão, que levou mais de seis mil pessoas ao icônico estádio Mané Garrincha, um dos cartões postais do Distrito Federal, nasceu da junção entre Victor Lou e DJ GBR, um dos principais da cena do funk brasileiro. Autores de “Soca Soca do Submundo”, que traz os dois estilos, a dupla se apresenta em b2b exclusivo, além de, claro, dois sets solo.

Em São Paulo, o line-up conta com um b2b entre Duarte e Brisotti, Roddy Lima, Klean, Breaking Beatz, Analu e Kaddu. Já na Cidade Maravilhosa, os responsáveis por fazer a pista de dança vibrar são Breaking Beattz, Eli Iwasa, Bruna Strait, Pandora, Duarte e o projeto BMOB com WC no Beat. Em ambos, a música começa a partir das 20h e só acaba na manhã do dia seguinte.

Para a festa, estão disponíveis duas modalidades de ingresso: a pista, com a experiência convencional, e o backstage, que oferece espaço reservado próximo ao palco com maior conforto. No segundo lote, os valores variam entre R$ 120 e R$ 200, em São Paulo, e R$ 80 e R$ 160, no Rio de Janeiro.