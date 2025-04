Luan Santana apresenta nova versão de sua ‘DONA’, agora em parceria com Léo Foguete

Canção originalmente gravada no DVD LUAN AO VIVO NA LUA, “Dona” ganhou novos contornos no espetáculo que Luan Santana apresentou na abertura da repaginada arena do Pacaembu, no final de março, ao lado de Léo Foguete.

A performance rendeu versão com identidade própria para o talento que se consagrou como a nova sensação do forró romântico, ídolo projetado do Nordeste para o Brasil, em cena digna de um grande videoclipe.

É nesse contexto que a faixa desembarca nas principais plataformas de áudio do país no dia 24 de abril, quinta-feira, com lançamento a seguir do videoclipe.

Os antecedentes de “Dona” na voz solo de Luan Santana só alimentam as boas perspectivas em torno da música agora em forma de dueto. De modo praticamente orgânico – pois seu lançamento então coincidiu com a etapa de “Aluga-se” - a gravação original somou 4,2 milhões de streams no Spotify e 4,8 milhões no YouTube.

Na semana de lançamento, o vídeo ficou no TOP 10 do ranking Em Alta da plataforma do Google, com 206 milhões de visualizações desde a sua estreia.

“Dona” tem fôlego de sobra para arrebatar multidões, mirando especialmente o público encantado pelo piseiro coreografado pelo Nordeste e que se permite seduzir o Brasil a partir da região. Mais: é o hit que une a voz do romantismo pop de Luan Santana com a de Léo Foguete. É fato que certifica o sucesso habitando "Ao vivo na Lua".

Confira abaixo a letra de “Dona”, composição de DeÂngelo, Eliane Quexin e Matheus Costa.

Tem segunda intenção nesse "não, não para, não" No selinho no fim do beijo que você insiste em me dar Isso é coisa de quem quer amar 'Cê me conheceu depois que deixei de ser dois e voltei a ser só um Você não tem culpa, isso é um erro comum Eu 'tava ali pra esquecer alguém 'Cê 'tava ali pra encontrar alguém E encontrou, só que tem um porém O coração que 'cê quer entrar tem dona O te amo que 'cê quer escutar tem dona Eu posso te emprestar meu corpo porque ele ainda é meu Mas o sentimento ela não me devolveu O coração que 'cê quer entrar tem dona O te amo que 'cê quer escutar tem dona Eu posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu Mas o sentimento ela não me devolveu Ela não me devolveu Cadê a mãozinha no céu, cadê a mãozinha no céu? De um lado pro outro Desculpa, mas esse coração aqui já tem dono 'Cê me conheceu depois que deixei de ser dois e voltei a ser só um Você não tem culpa, isso é um erro comum Eu 'tava ali pra esquecer alguém 'Cê 'tava ali pra encontrar alguém E encontrou, só que tem um porém O coração que 'cê quer entrar tem dona O te amo que 'cê quer escutar tem dona Eu posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu Mas o sentimento ela não me devolveu O coração que 'cê quer entrar tem dona O te amo que 'cê quer escutar tem dona Eu posso te emprestar meu corpo porque ele ainda é meu Mas o sentimento ela não me devolveu Ela não me devolveu

Fotos: Eryck Patryck / Caldi Comunicação via EGOBrazil