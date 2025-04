Pâmella Holanda assume que reatou com DJ Ivis após agressões

Pâmella Holanda usou as redes sociais, na última quarta-feira (23), para compartilhar um registro ao lado do DJ Ivis. Na foto, a influenciadora optou por usar um versículo bíblico como legenda. Ao que tudo indica, o casal superou as adversidades e está junto novamente.

Na imagem, Pâmella, que aparece ao lado de DJ Ivis, escreveu: “Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas!”. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as declarações.

"É uma pouca vergonha envolver Deus no meio dessa história deles. Ali tem tudo, menos Deus"; "Eu acredito na mudança, mas voltar para onde te feriu dá a oportunidade de acontecer tudo de novo"; "Mulheres assim acabam com os direitos de outras mulheres, que acabam sendo marginalizadas e ridicularizadas em delegacias e outros órgãos quando denunciam seus agressores."

Para quem não acompanhou, em julho de 2021, Pâmella Holanda chocou o público ao revelar que foi vítima de agressões do marido, DJ Ivis. Na época, a empresária estava grávida do suposto agressor. Meses depois, a beldade esteve presente no programa Encontro e encorajou mulheres a denunciarem relacionamentos abusivos.

"Não queria ser exemplo, estatística. Jamais imaginei isso para a minha vida. Espero que as autoridades deem atenção a todos os casos, e não só ao meu por envolver uma pessoa conhecida. A violência não deve ser rotina dentro de casa, por isso encorajo as mulheres a denunciarem", declarou.