Michele Souza será 'Miss Bela Rio de Janeiro'

Michele entrou no concurso como um incentivo para as mulheres que perderam sua auto-estima devido ao tempo - (crédito: Divulgação)

A espiritualista Michele Souza, de 45 anos, vai representar o estado do Rio de Janeiro no Miss Bela Brasil, concurso idealizado pelo escritório VH Assessoria. Michele é uma respeitada sensitiva e faz questão de afirmar que a melhor fase da vida de uma mulher é depois dos 40.

"Anos atrás, já fui modelo, participei de clipe do Gusttavo Lima, programas da Globo, figurações, comerciais, participei de concursos e ganhei um na praia da Jovem Pan — cheguei a ganhar uma bicicleta. Hoje, minha vida é toda voltada para a espiritualidade. Me formei em Direito e não exerci; preferi seguir meu dom da mediunidade e sou muito realizada, pois trabalho com o que amo: ajudando as pessoas com minhas vidências e com meu curso de despertar da consciência. Além de espiritualista, sou coach e terapeuta holística", conta.

A sensitiva compartilhou o que faz para manter o corpo: "Me alimento bem, com orientação de uma nutricionista, treino pesado na DNA com minha personal Luiza Ott quatro vezes por semana, faço cardio todos os dias, medito e perdoo tudo e todos. O não perdão traz doenças ao corpo. Não adianta cuidar do corpo se o mental e o emocional estão doentes", afirma, destacando que tem 1,70m de altura e pesa 65 quilos.

Ela ainda deu um conselho para quem deseja participar de concursos de beleza: "Que se amem muito, acreditem em si, independentemente da idade; tenham uma boa alimentação, se exercitem, não liguem para o que as pessoas dizem, mas, principalmente, se cuidem de dentro para fora. Uma alma bonita transparece por fora. É importante cuidar do espírito, viver o agora e sorrir muito."

"Meu segredo sempre foi rir de tudo e não levar as coisas tão a sério. Nada é para sempre. E que as mulheres acima de 40 anos entendam que a vida começa mesmo só depois dessa faixa etária. Estou na melhor fase da minha vida. O segredo é aproveitar a jornada com muita alegria, leveza e amor-próprio", conclui. "Quando você se ama, o universo entende que você merece as melhores coisas dessa vida. ‘Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo’, assim como Jesus disse."