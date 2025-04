Videoclipe de "Deixa", de Brunno Daltro, ultrapassa 1 milhão de views

Brunno Daltro comemora mais um marco em sua carreira musical: o clipe de “DEIXA” acaba de ultrapassar 1 milhão de visualizações no YouTube. A canção, que resgata com frescor a essência do funk romântico dos anos 2000, foi produzida por Hitmaker e já se destaca como uma das apostas do pop.

Com versos como "Tipo Claudinho & Buchecha, Só Love Só Love" , a música mistura batidas envolventes, clima dançante e um toque de sax, trazendo leveza e nostalgia em uma roupagem atual. “Sempre quis lançar algo que unisse minhas influências musicais e essa energia boa que gosto de compartilhar. Ter o Hitmaker nesse projeto só tornou tudo ainda mais especial” , celebra Brunno.

O videoclipe, dirigido por Thiago Roderich, é uma ode ao Rio de Janeiro. Com cenas gravadas em locações icônicas como Lapa, Santa Teresa e Vidigal, a produção acompanha o flerte entre Brunno e a protagonista do clipe, culminando em um baile charme vibrante e cheio de romance. “O clipe é praticamente uma carta de amor ao Rio. A gente quis exaltar a cidade com esse olhar bonito, cinematográfico, e mostrar essa vibe solar, de conexão, de leveza. Estou muito feliz com a repercussão e com tudo que estamos construindo com ‘DEIXA’ ”, comenta o artista.

Com novelas no currículo e atualmente no ar na 3ª temporada da série MATCHES, da HBO Max, ao lado de Fernanda de Freitas, Brunno agora mostra que também tem força no cenário musical — e “DEIXA” é só o começo.