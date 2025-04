Andressa Urach detona Maraisa e acusa cantora de preconceito

Andressa Urach usou as redes sociais neste sábado (26/4) para criticar duramente a música "Borderline", lançada por Maraisa. Diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), a influenciadora afirmou que pretende denunciar a cantora ao Ministério Público por psicofobia.

Em vídeos publicados em seu perfil, Andressa declarou que a canção estigmatiza pessoas com transtornos mentais e pode agravar a saúde emocional de quem enfrenta a condição. “Nos sentimos ofendidos com essa sua música infeliz. Isso é crime. Todas as pessoas que são border estão se unindo para te denunciar ao Ministério Público”, disse.

A influenciadora continuou as críticas e pediu a remoção da música das plataformas. “Essa sua música vai acionar gatilhos horríveis em pessoas que precisam de ajuda. Você não pode tratar um border como um maluco, como fala na sua música. Eu teria vergonha. Apaga”, afirmou Urach.

Pouco depois, Andressa comemorou que Maraisa teria apagado a postagem original do Instagram. Mesmo assim, incentivou seus seguidores a manterem as denúncias. “A luta continua, denunciem mesmo assim ao Ministério Público. Psicofobia tem que ser crime, com leis rígidas”, escreveu.

A música "Borderline" foi compartilhada por Maraisa na sexta-feira (25/4) e fala sobre um relacionamento com uma pessoa diagnosticada com o transtorno. A letra inclui trechos como: "Nem preciso de CRM pra diagnosticar essa loucura que cê tá vivendo" e "esse perfil se encaixa numa personalidade borderline".