Mariana Vazquez transforma maternidade em força e inova no mercado de festa

Responsável por algumas das celebrações infantis mais memoráveis do Brasil, Mariana Vazquez vive um momento de intensa transformação pessoal e profissional. Grávida do segundo filho e mãe de uma criança atípica, a empresária à frente da Simples Assim — referência em eventos personalizados — revela como a maternidade redefiniu sua forma de empreender, criando conexões ainda mais sensíveis com os detalhes de cada projeto.

“Cada festa é única, porque cada criança é única. Depois que me tornei mãe, percebi que não adianta seguir uma receita de bolo. Nem crianças típicas, nem atípicas são iguais. Isso virou marca registrada da Simples Assim: nunca fazemos uma festa igual à outra”, conta Mariana.

A vivência da maternidade atípica trouxe à empresária uma nova perspectiva sobre a individualidade, não só das crianças, mas das famílias que atende. E com a chegada de mais um bebê, a organização passou a ser ainda mais essencial em sua rotina. “Antes, eu queria abraçar o mundo. Hoje, entendi que ninguém faz nada sozinho. Treinei muito bem minha equipe para esse momento. Enquanto elas operam os eventos, eu consigo gerenciar tudo, dar atenção aos meus filhos e ainda tocar meus projetos, como as mentorias que ofereço a outras profissionais do ramo”, revela.

Para Mariana, ser mãe também aguçou o olhar para os detalhes. “Se não estiver perfeito, não está bom. Imagino cada festa como se fosse para um dos meus filhos. As aprovações ficaram mais rígidas, o alinhamento mais exigente. Melhor para minhas clientes, mais desafiador para os fornecedores”, brinca.

Quando o assunto são as tendências para 2025, ela antecipa: “Estamos apostando forte no mix de estampas, laços, xadrez, listras e flores como elementos centrais. Os personagens continuam presentes, mas como coadjuvantes. E as cores primárias estão sendo substituídas por paletas mais modernas, o que tem agradado bastante as mães”.

A empreendedora também deixa um recado direto para outras mulheres que sonham em seguir um caminho semelhante: “Não dá para ser a Mulher Maravilha o tempo todo. Ou a sua família perde, ou sua empresa. Ter ajuda é fundamental. Invista em uma equipe treinada para que você consiga ser gestora, não escrava do seu negócio. Empreender tem que ser leve — e para ser leve, você vai sim precisar de apoio”.