Gato Preto registra filha com Bia Miranda após negar paternidade - (crédito: Redes Sociais)

Depois de negar a paternidade e causar revolta nas redes sociais, Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, surpreendeu ao reconhecer oficialmente a filha que teve com Bia Miranda. O registro foi feito nesta terça-feira (29/4), no cartório, dias após o nascimento prematuro da bebê, Maysha, que segue internada na UTI neonatal.

A ausência de Gato Preto no parto, somada à declaração de que não seria o pai da criança, deixou o público em choque. Enquanto Bia entrava em trabalho de parto no Rio de Janeiro, ele curtia a madrugada em São Paulo, cercado por outras mulheres.

Horas depois, tentou se justificar dizendo estar sob efeito de álcool e drogas e chegou a gravar vídeos pedindo perdão à ex e à filha.

Apesar da confusão, Bia não impediu o encontro entre ele e a recém-nascida. Após receber alta da maternidade, a influenciadora deixou o hospital ao lado de Gato Preto, gerando ainda mais comentários sobre uma possível reconciliação.

Antes dele, quem a visitou no quarto foi Buarque, pai do seu primeiro filho, Kaleb, com quem a relação também é cercada de altos e baixos.