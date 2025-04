Tatiana Martins e a fotografia newborn que conquista influenciadores e preserva o que o tempo não devolve

A arte está em todo lugar. Ela se revela nos gestos que escapam ao olhar comum, nos silêncios carregados de emoção, nos fragmentos de tempo que poucos percebem. A fotografia, quando feita com presença, tem o poder de preservar aquilo que a memória sozinha não consegue. É nesse espaço que Tatiana Martins atua — entre o instante e o sentimento.

Formada em fotografia há 15 anos, Tatiana Martins já foi convidada para clicar grandes eventos internacionais. Esteve na cobertura da Copa do Mundo na Rússia, passou pela Alemanha, fotografou o avião das rádios Mix e Metropolitana em Orlando por três vezes e também esteve nos bastidores do Rock in Rio em Lisboa- Portugal. Mas foi ao trocar o barulho dos grandes eventos pela delicadeza do nascimento que encontrou sua missão mais genuína: eternizar o começo da vida com alma e sensibilidade.

“A fotografia é uma arte sem paradigmas. Ela permite que a gente rompa padrões, escute mais e direcione o olhar para o que realmente importa. Foi assim que entendi que minha verdade estava na simplicidade dos começos”, afirma Tatiana Martins.

Desde então, ela constrói ensaios guiados por três pilares inegociáveis: escuta, presença e respeito. Para Tatiana, fotografar um recém-nascido é muito mais do que posicionar um bebê — é capturar um momento de transformação profunda: o nascimento de uma família.

“O nascimento não é só sobre o bebê que chega. É sobre uma mulher que muda, um pai que se revela, um lar que se reorganiza. Fotografar isso exige presença e respeito”, completa.

Tatiana desenvolveu uma abordagem própria, sem fórmulas. Cada ensaio respeita o ritmo único de cada família. Nada é apressado, nada é forçado. Ela observa, sente, espera o tempo certo. "Não busco a pose perfeita. Busco o instante em que tudo é verdade", explica.

Seu trabalho ganhou projeção de forma orgânica. Suas imagens começaram a viralizar nas redes sociais, sendo compartilhadas por médicos, famílias e influenciadores que se conectaram com sua estética afetiva e verdadeira. Hoje, Tatiana é reconhecida não apenas pelo que faz, mas pelo que entrega: um registro com alma.

“Não se trata de vender um ensaio. Trata-se de entregar um pedaço do tempo. Algo que permanece, mesmo quando tudo muda”, diz.

Com vivência internacional e com quase duas décadas de experiência, Tatiana Martins se tornou referência incontestável no segmento. Seu nome hoje é sinônimo de qualidade, sensibilidade e propósito na fotografia newborn. E seu próximo passo é claro: democratizar esse tipo de registro para que mais famílias tenham acesso a memórias que o tempo não apaga.

“O que eu entrego não é só uma foto. É um pedaço do tempo que ninguém mais pode devolver. E é por isso que faço com tanta verdade”, conclui ela.

Conheça mais do trabalho de Tatiana Martins em seu Instagram @tatianamartinsfotoefilme

Foto/ Crédito: Tatiana Martins