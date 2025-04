Glaucio Gonçalves, o arquiteto que deu voz aos studios e virou referência com o Studio com Alma

O mercado imobiliário de São Paulo mudou radicalmente nos últimos anos. O crescimento acelerado das cidades, a busca por praticidade e a alta nos preços do metro quadrado levaram à proliferação de imóveis cada vez menores. Hoje, studios e micro-apartamentos, com áreas médias entre 25 e 35 metros quadrados, se tornaram uma das principais apostas do setor.

Diante desse cenário, o arquiteto Glaucio Gonçalves enxergou um desafio e criou uma nova forma de encará-lo. Em vez de seguir a lógica da padronização — entregando apenas unidades compactas voltadas a números —, ele apostou em algo inédito: projetos com alma, identidade e verdade.

Studio para locação no Brooklin / Crédito: Tatiana Martins

Com mais de 450 projetos desenvolvidos e duas décadas de atuação, o profissional desenvolveu o IDECOR, uma metodologia que integra arquitetura, análise corporal e essência pessoal no planejamento de residências compactas. Foi assim que nasceu o conceito que hoje é marca registrada de sua trajetória: o Studio com Alma.



Studio para Moradia no Jardins/ Crédito: Tatiana Martins

“Studio sem alma é só metragem para alugar. Studio com alma é história para viver”, resume. “A verdadeira arquitetura emociona, conecta e faz sentido para quem vive ali”, complementa.

A resposta do mercado foi imediata. Studios concebidos com base na metodologia IDECOR apresentam alta taxa de ocupação, valorização acima da média e — o mais importante — despertam desejo real, se afastando da guerra de preços comum nos empreendimentos genéricos.

“Investidor que trabalha com alma não disputa mercado. Ele é procurado. A alma é o novo metro quadrado”, afirma.

Embora tenha estruturado sua proposta em São Paulo, Glaucio Gonçalves hoje atua em diversas regiões do Brasil, levando o conceito do Studio com Alma a novos públicos que valorizam originalidade, propósito e qualidade de vida em pequenos espaços.





Studio para Moradia no Ipiranga/ Crédito: Tatiana Martins

“Construir studios vai além de projetar espaços. É criar lugares que carregam e replicam energia, verdade e a essência de quem somos. Essa é a alma do meu trabalho — e também a alma do Studio com Alma.”

Para conhecer seus projetos, acompanhar as novidades e mergulhar nesse movimento, acesse: @arqglaucio