Justiça nega indenização a ex-paquita e acolhe defesa da Miss Brasil 2015

A modelo e Miss Brasil 2015, Jessyka Laynne, obteve vitória judicial após ser processada pela ex-paquita Priscilla Couto, que pedia uma indenização de R$ 30 mil por supostos danos morais. A Justiça julgou improcedente o pedido e reconheceu que houve agressões verbais recíprocas entre as partes, invalidando a tentativa de reparação exclusiva.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso afirmou que, ao mesmo tempo em que Priscilla se diz ofendida por declarações públicas feitas por Jessyka, ela própria também proferiu ataques verbais, o que, segundo a magistrada, configura “conduta indevida de ambos os lados”, sendo impossível conceder a indenização pleiteada.

Jessyka, que está grávida de cinco meses, se pronunciou por meio de seu advogado, Dr. Mesaque de Andrade:

“Fui injustiçada por Priscilla Couto, ex-paquita e ex-amante, que tentou manchar a minha honra movendo um processo totalmente infundado contra mim”, declarou a Miss.

Ela ainda reforçou que, apesar de todo o desgaste, confia na Justiça e segue em paz com sua consciência:

“Tenho dó dela. Por isso Deus não deu a dádiva a ela de ser mãe, porque ela é uma pessoa ruim. Apesar de ter sido ela quem provocou toda a situação, teve a audácia de tentar se fazer de vítima perante a Justiça — e, como era de se esperar, perdeu. A justiça de Deus e a dos homens foi feita.”

Com a improcedência da ação, Jessyka Laynne reafirma seu compromisso com a verdade e com a defesa da sua integridade moral, buscando agora preservar sua saúde e o bem-estar de sua família, especialmente neste momento especial de sua gestação.