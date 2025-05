Casa Brick apresenta novo posicionamento com evento exclusivo para líderes do mercado imobiliário

Boutique Imobiliária Casa Brick promove reencontro entre arquitetura, inovação e relações humanas no setor de alto padrão

Na noite da última quinta-feira, o espaço da renomada designer Ana Lucia Pinto foi palco de um evento que uniu sofisticação, inovação e um olhar afetuoso sobre o futuro do mercado imobiliário. A ocasião marcou o lançamento oficial do rebranding da Casa Brick, agora reposicionada como uma boutique imobiliária — uma marca que abraça a alfaiataria do atendimento personalizado, o uso de tecnologia de ponta e parcerias estratégicas com nomes de peso do setor.

Mais do que um novo logo ou uma paleta de cores repaginada, a Casa Brick deu um passo além ao transformar sua identidade em uma verdadeira experiência. “Estamos vestindo uma nova pele, mas mantendo a alma do que sempre fomos: apaixonados por conectar pessoas e projetos com propósito”, afirmou Arianne Correia, fundadora da Casa Brick, em seu discurso de abertura.

Um dos pilares dessa nova fase é o conceito de alfaiataria aplicado ao atendimento — uma metáfora que ganha força no novo figurino dos corretores, repaginados com elegância para traduzir em imagem o cuidado nos detalhes e a personalização nos relacionamentos com clientes e parceiros. Cada transação imobiliária, segundo a Casa Brick, deve ser feita sob medida.

A tecnologia também ocupa papel central nessa reestruturação. Com a adoção de Inteligência Artificial e plataformas exclusivas para parceiros, a Casa Brick promete maior assertividade nas conexões entre compradores e imóveis, otimizando processos e mantendo a humanização como essência. A proposta é unir o calor do olho no olho com a agilidade das ferramentas digitais.

O evento foi ainda uma vitrine de novas alianças estratégicas. A anfitriã Ana Lucia Pinto celebrou a aproximação entre arquitetura de alto padrão e curadoria de encontros que inspiram: “Estamos falando de um mercado que precisa se emocionar de novo. A Casa Brick entendeu isso.”

Outro parceiro presente foi o comunicador Pedro Camara, que anunciou a 3ª temporada do Alta Quadra Podcast. Embora o podcast traga em seu DNA uma conexão com o setor imobiliário, essa nova temporada terá um foco mais abrangente em empreendedorismo, trazendo para o centro da conversa temas como inovação, investimentos e histórias de pessoas que constroem negócios com visão de futuro.

A noite também contou com a presença da executiva Elisa Rosenthal, fundadora do Instituto Mulheres do Imobiliário, que apresentou uma nova parceria com Arianne Correia na liderança do Grupo Ametista, uma rede voltada ao fortalecimento de mulheres líderes do setor de imóveis. A iniciativa reforça o papel da Casa Brick como ponte para movimentos que estimulam protagonismo, diversidade e transformação no mercado.

O rebranding da Casa Brick não é apenas um novo capítulo: é a construção de uma nova linguagem para um mercado que exige propósito, estilo e profundidade. A boutique imobiliária surge como uma proposta ousada e sensível, conectando mentes criativas, lideranças visionárias e, sobretudo, histórias que merecem espaços à altura.

