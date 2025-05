Latino curte momento especial no Chile antes de um Show Especial no país - (crédito: Divulgação)

O cantor Latino embarcou para Santiago, no Chile, acompanhado da noiva Raffa Rarbie, para realizar um show no país, e aproveitou para desfrutar dos principais pontos turísticos da capital chilena junto com a noiva e o empresário.

O casal esteve em diversos pontos turísticos, incluindo o deslumbrante Cerro San Cristóbal e o charmoso Centro Histórico de Santiago, onde posaram para belas fotos e encantaram os fãs nas redes sociais.

“Esse mês de maio será muito corrido, temos quase 20 shows pela frente. Aproveitei esse dia lindo para conhecer um pouco deste país incrível ao lado da Raffa, e certamente voltaremos para fazermos os roteiros das vinícolas deste país incrível”, declarou Latino.

O cantor, conhecido por sua energia contagiante e hits de sucesso, reforça que momentos como esses são essenciais para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e a agenda profissional. “A gente precisa desses respiros para seguir com tudo nos palcos. É muito bom poder compartilhar essas experiências ao lado de quem a gente ama”, completou.

Com uma agenda lotada neste mês, Latino promete levar muita animação para os palcos e garante que os fãs podem esperar shows eletrizantes e cheios de surpresas.