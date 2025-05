Maria Marçal emociona com novo EP1 do projeto cura e versão de "Ele Não Desiste de Você"

Dando sequência aos lançamentos de seu DVD ao Vivo, o fenômeno Maria Marçal lança versão autêntica e emocionante do single “Ele Não Desiste”.

Após o sucesso do primeiro single, “Não Tem Como Dar Errado”, que já ultrapassou 1.3 milhão de reproduções nas plataformas digitais, a cantora agora prepara mais um lançamento especial do projeto “Cura”

“Ele Não Desiste de Você” traz uma mensagem de fé, perseverança e amor incondicional de Deus, destacando que, independentemente dos erros e dificuldades, Ele continua ao lado de cada pessoa.

Através desta canção, Maria, ainda criança começou a ministrar, feito que resultou em conversões e transformações. “Eu sempre amei esse louvor, desde muito pequena, mas, o que sempre me marcou é que ao cantar essa letra durante o apelo, muitas pessoas se levantavam e se quebrantavam diante do altar, entregando suas vidas a Jesus. Eu via de fato o sobrenatural de Deus acontecendo”, conta Maria.

A interpretação de Maria Marçal é dotada de intensidade, com o toque único e marcante do seu timbre potente e a entrega emotiva. A produção do DVD busca respeitar a grandiosidade da música original, mantendo os arranjos impactantes e realçando a força da mensagem que tem transformado vidas ao longo dos anos.

Além da canção foco, o “Cura EP 1” mescla canções inéditas e regravações de grandes sucessos, Queima, O Escudo, Senhor é Rei, Amor de Pai e Não tem como dar errado.