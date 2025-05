Victin ultrapassa 200 milhões de streams e anuncia tour pelo Brasil

Victin é hoje um dos nomes mais relevantes da música popular cristã no Brasil. Sua sonoridade única, que une autenticidade, fé e muita identidade, tem alcançado tanto o público gospel quanto quem busca música com mensagem e estilo.

Entre seus maiores sucessos, estão faixas como “Já Agradeço” – 25,3 milhões de reproduções, “Aff” – 18, 2 milhões, “Prazer Jesus” – 22,1 milhões, “Eu Te Amo” – 21 milhões, “Ah Teu (Sample: Naquela Mesa)” – 17,3 milhões.

Seus trabalhos mais marcantes incluem o EP “Jesus Invadiu a Cena” (2022), com produção de Ajaxx, e o álbum “God Feat. Me” (2023), que mistura ritmos como drill, reggaeton e até love songs, sempre com letras que expressam fé e verdade. Destaques como “Mateus 6.6” e “Testemunho” mostram a força lírica e musical de Victin.

Agora, todo esse impacto digital vai se transformar em energia ao vivo com uma tour especial que passará pelo Rio de Janeiro e São Paulo e se estenderá a todo Brasil. Nesse início, serão quatro encontros inesquecíveis:

07/05 – São Gonçalo (RJ) Igreja Comunidade Rhema

08/05 – Rio de Janeiro (RJ) Igreja Família Vida Nova

09/05 – Campos dos Goytacazes (RJ) Igreja Semear

16/05 – Santos (SP) Bola de Neve Church

Em ambas as datas, os eventos terão início às 20H e prometem reunir jovens, fãs e famílias que se identificam com a mensagem e a musicalidade que só Victin entrega. É a fé invadindo a cena com batida e propósito.

SOBRE VICTIN

Victor da Silva Aparício, o Victin, é natural de Teresópolis (RJ) e começou a escrever letras aos 11 anos, durante uma internação hospitalar. Em 2014, entrou no universo das batalhas de rima e nunca mais parou. Ganhou notoriedade com o hit “Prazer Jesus” e, em 2022, assinou com a Sony Music. Desde então, vem mostrando que é possível fazer música com alma, impacto e espiritualidade sem perder a essência da rua e da arte.

Com milhões de plays no Spotify e músicas que ultrapassam 12 milhões na plataforma, Victin vem conquistando cada vez mais espaço e ouvintes dentro e fora do cenário gospel.

Além da música, é autor do livro “Não Desista”, onde compartilha sua trajetória de superação, fé e propósito.