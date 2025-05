Trapper Nesk Only apresenta o single e clipe de "Inabalável"

O trapper Nesk Only apresenta seu novo single, a autoral “Inabalável”. A faixa também vem acompanhada de um vídeo dirigido por Enrico Marques

A nova faixa do trapper mostra um pouco mais sobre sua maturidade musical e as novas perspectivas que o artista quer que seus fãs tenham sobre sua arte. "´Inabalável’ é uma faixa que complementa ainda mais a minha fase exploratória, em que venho experimentando a junção entre o trap e a música eletrônica. Essa faixa, que é um pouco mais eletrizante, animada e alto astral, faz um mix entre o prog (subgênero do trance eletrônico) com o trap. Nessa música eu retrato a importância de termos fé, independentemente de qualquer situação. Essa faixa complementa o meu lançamento anterior, ‘Contramão’, formando assim meu novo EP, intitulado ‘Inabalável’”, conta o trapper.

No dia 14 de fevereiro deste ano, Nesk Only lançou o single autoral “Contramão” (https://umusicbrazil.lnk.to/ContramaoPR), que veio acompanhado de um vídeo dirigido por Enrico Marques.

https://youtu.be/TTB-ejiJnVY

Ouça e baixe aqui: https://umusicplay.lnk.to/Inabalavel .

No dia 8 de novembro do ano passado, Nesk Only e 2metro apresentaram o EP colaborativo “DU NADA – Parte 1”, que trouxe as faixas “Hebreus 12” e “Nunca Mais”. Esta última também ganhou um videoclipe também dirigido por Enrico Marques. Assista: https://youtu.be/qA7pKtEr5n8 . Nesk Only é hoje o cantor com maior número de ouvintes do trap gospel no Spotify, plataforma onde o artista tem mais de 393 mil seguidores mensais, enquanto seu canal no YouTube possui mais de 38 milhões de visualizações. https://youtu.be/0EFhkDbUnRY