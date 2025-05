Convidados celebram 3 anos do "Tudo de Bom pra Você" e destacam importância

A apresentadora Keila Lima comemorou os três do programa "Tudo de Bom pra Você", na Rede Gospel, duplamente: na terça-feira (29/4) e nesta quinta (01/5).



O tema da festa foi "gratidão" e fez uma retrospectiva da trajetória de cada convidado ao longo deste ano e a importância do programa na carreira deles.

Na atração, todos os convidados que estiveram presentes, apareceram na TV pela primeira vez no "Tudo de Bom pra Você".

O humorista Fausto Carvalho relembrou a virada na carreira e a abertura de portas depois de estar no programa.

“Minha primeira vez na tv foi aqui, com você, inesquecível e sensacional! Hoje eu vivo muito além do que eu imaginava alcançar! Foram mais de 20 anos como animador de navio e Deus tem me honrado. Estar aqui para comemorar com você estes três anos é um presente. Você minha irmã, me deu oportunidade antes do grande publico conhecer o Jorginho, e eu sou muito grato por isso”, disse o criador do Menzinho à Keila Lima.

Um dos principais grupos de pagode gospel, o Marcados, também foi lançado na tv no "Tudo de Bom pra Você" O vocalista Gil Marcados falou da importância da gratidão, tema do programa especial e o sentimento que o grupo leva. “Keila, você faz parte da nossa história! Nos apresentamos na maior emissora do país este ano, mas antes, foi você quem confiou em nós e nos deu a chance, obrigada sempre”, comentou.

Daniel Renovado e Kathleen Fontoura, ambos resgatados da cracolândia, também se apresentaram na TV pela primeira vez na atração.

"Você acreditou em nosso potencial! Você abraça os novos talentos como nenhum outro apresentador, isso não tem preço. Deus te abençoe Keila Lima”, agradeceram Daniel e Kathleen ,

Ainda teve um grupo estreante no programa e na TV, o Dom Divino. O vocalista Roger Gomes fala da emoção de estar na telinha e nesta comemoração : “Que honra meu Deus! Estrear na tv e num dia tão especial. Obrigada demais, Keila".

Vestida com classe e elegância para receber convidados muito especiais, Keila usou modelo longo de veludo molhado cor magenta.

“Foi tudo tão perfeito e especial que fizemos a continuação numa edição com uma parte inédita, para o feriado de 1° de maio. Foram dois programas lindos e o tema perfeito. Gratidão é a mola propulsora do meu trabalho! Como não agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e através de nós?!Nossa equipe de produção, impecável e dedicada, fez um trabalho irretocável. A produção artística , buffet, cenário, iluminação - sob comando do Event Planner Wellington Oliveira, foi incrível em todos os detalhes", afirmou Keila.

A apresentadora destacou a emoção de constatar que os talentos descobertos no programa, estão voando cada vez mais alto. "Eu não me canso de dizer que faço jornalismo de corpo, alma e coração! Só peço à Deus que continue me capacitando, para seguir contando histórias e transformando vidas", conclui a jornalista.