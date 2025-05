Pétala Barreiros destaca desafios da Creator Economy em palestra em SP

Na última segunda-feira (05/05), a influenciadora e empresária Pétala Barreiros foi a convidada especial da universidade ESPM, em São Paulo, para uma palestra sobre Creator Economy, voltada aos alunos dos cursos de comunicação e marketing da instituição.

Com 2,8 milhões de seguidores nas redes sociais, Pétala é um dos nomes mais relevantes da creator economy brasileira. Em 2024, ela integrou a prestigiada lista Under 30 da Forbes Brasil, que reconhece jovens talentos com trajetórias de alto impacto em suas áreas.

Além de influenciadora, ela é autora de livros, fundadora da Pétala Beauty, sua marca de beleza, e comanda outros negócios.

Durante o bate-papo, Pétala compartilhou sua trajetória desde os primeiros passos como criadora de conteúdo até sua consolidação como empresária. Abordou temas como construção de marca pessoal, profissionalização do trabalho nas redes sociais, e o novo papel dos influenciadores no ecossistema de marketing.

“Hoje, os criadores não são apenas canais de divulgação. Somos marcas, veículos, negócios”, afirmou a influenciadora no evento.